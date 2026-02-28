Gli studenti delle classi terze del liceo Galilei-Artiglio hanno partecipato a un percorso dedicato al

Tra arte, storia e devozione: le classi 3^ AS e 3^ BSTE del Galilei-Artiglio alla scoperta del Volto Santo. Gli studenti si sono recati in visita alla cattedale di S. Martino per scoprirne i segreti grazie al progetto "GenerAzione Solidale", ideato dalla professoressa Carmela Novellini. La visita ha permesso ai ragazzi di toccare con mano ciò che spesso resta confinato tra le pagine dei libri: Lucca, tappa fondamentale della Via Francigena, che accoglieva i pellegrini di tutta Europa proprio per visitare il Volto Santo. Ripercorrere quei passi ha significato comprendere come l’arte non sia solo estetica, ma un potente strumento di inclusione e di connessione che rende la storia viva, visibile e ancora parlante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli studenti delle terze alla scoperta del "Volto Santo", tra arte e fede

Tutti alla scoperta della settima arte con gli studenti di cinemaDalla passione per il cinema a una nuova proposta di incontro, confronto e condivisione culturale.

Gli studenti del domani alla scoperta dell'aeronautico Baracca: open day tra visite guidate, progetti e iscrizioni diretteL’Istituto tecnico aeronautico Francesco Baracca di Forlì ha ufficializzato il calendario degli open days per l’anno scolastico 2025-2026,...

Aggiornamenti e notizie su Volto Santo.

Temi più discussi: Progetto Educhiamo insieme alla legalità e sicurezza nelle scuole: la Polizia di Stato incontra gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado - Questura di Ancona | Polizia di Stato; Gli studenti delle terze alla scoperta del Volto Santo, tra arte e fede; Oltre lo specchio (e oltre il ritratto), il Liceo artistico lancia un concorso per gli studenti di terza media; Scuola e imprese più vicine: gli studenti del Saraceno-Romegialli di Morbegno incontrano Federalberghi Sondrio.

IC Mandatoriccio a Roma: gli studenti contro il cyberbullismo al convegno nazionaleGli alunni delle seconde e terze classi della scuola secondaria hanno partecipato al settimo convegno nazionale BullyFace – il volto del bullismo promosso dall'Udicon. cosenzapost.it

Cyberbullismo, gli studenti dell’Ic Mandatoriccio a RomaDirigente Pacifico: L’iniziativa pianificata dall’Udicon ha messo in luce ‘il volto del bullismo’. MANDATORICCIO (CS) – Gli studenti delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado ... sibarinet.it

GIOVEDI 26 FEBBRAIO ORE 17: accogliamo in Parrocchia il VOLTO SANTO DI MANOPPELLO ORE 21: IL VOLTO DEL MISTERO incontro con Padre Antonio Gentile, Rettore del Santuario di Manoppello fino a VENERDI 27 FEBBRAIO sarà possibile vene - facebook.com facebook

H. 15:00 #Coroncina al #Volto #Santo di #Gesù guidata dagli ascoltatori in diretta x.com