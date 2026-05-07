Le indagini sul caso di Garlasco hanno portato a diverse ricostruzioni, tra cui l’analisi di un possibile alibi e l’esame di un video privato. La procura di Pavia ha focalizzato l’attenzione su un filmato che, secondo gli investigatori, solo chi aveva accesso ai video poteva sapere essere conservato su una pendrive. Questa scoperta rappresenta uno degli elementi principali nell’accusa contro un sospettato.

Solo chi ha visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi poteva sapere che quel filmato si trovasse su una pendrive: è uno degli elementi chiave con cui la procura di Pavia accusa Andrea Sempio di essere l’autore del delitto di Garlasco. Durante l’interrogatorio, al quale l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, i pm hanno letto a Sempio e ai suoi legali una trascrizione di un’ intercettazione ambientale in cui l’amico di Marco Poggi parla dei filmati di Alberto e Chiara e racconta il possibile dialogo con la vittima. “Lei ha detto.. ‘non ci voglio parlare con te'”. E ancora: “Era tipo io gli ho detto ‘riusciamo a vederci?'”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dalle ricerche sul caso Garlasco all’alibi traballante fino al video di Chiara: “Solo chi ha visto poteva sapere”

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

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