Questa sera, mercoledì 6 maggio, Federica Sciarelli conduce un nuovo episodio di Chi l’ha Visto?, il programma di approfondimento sulla cronaca nera trasmesso su Rai 3. Tra i temi trattati ci sarà anche il caso di Garlasco, che ha attirato l’attenzione del pubblico e delle autorità investigative. La puntata si propone di approfondire le ultime novità e di fornire aggiornamenti sui procedimenti in corso.

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 6 maggio, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di cronaca nera della prima serata di Rai 3. Le anticipazioni del 6 maggio 2026. Al centro della puntata, tutte le novità sul caso di Garlasco, con le indagini sulla morte di Chiara Poggi che porterebbero a una svolta decisiva. Secondo la Procura di Pavia, sarebbe stato Andrea Sempio, da solo, a uccidere Chiara dopo un tentativo di approccio sessuale respinto. Si passa al setaccio il suo passato ed emergono chat molto discusse: è lei la ragazza di cui Sempio scriveva di essere ossessionato? E, ancora, vengono ascoltate a sommarie informazioni le gemelle Cappa e il fratello di Chiara Poggi: perché? A seguire, in attesa dei risultati dell’esame autoptico, continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il caso Garlasco al centro di Chi l’ha Visto

Caso Garlasco: i pm: Sempio uccise Chiara Poggi da solo

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