Dalle corti di Lallio a 3 milioni donati | i 50 anni dell’Accademia

Festeggiamo i 50 anni di un’Accademia che, nel corso del tempo, ha raccolto tre milioni di euro grazie a un torneo di tennis. Durante questa iniziativa, numerosi campioni si sono impegnati per sostenere la causa, contribuendo con la loro partecipazione e supporto. Le corti di Lallio sono state il cuore di questo evento, che ha coinvolto appassionati e professionisti del tennis in una sfida che ha unito sport e beneficenza.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un torneo di tennis a generare milioni di euro?. Chi sono i grandi campioni che hanno sostenuto questa causa?. Come sono stati raccolti un milione di euro in un solo mese?. Cosa prevede l'Accademia per la lotta contro i tumori?.? In Breve Nata nel 1976 da Giovanni Licini per i dipendenti del Gruppo Tennis Cariplo.. Torneo Tennis Vip con celebri partecipanti come Giacinto Facchetti e Angelo Domenghini.. Raccolti 1,1 milioni di euro in un mese per la TAC mobile olandese.. Nuovo progetto con Guardia di Finanza per digital pathology all'ospedale Papa Giovanni XXIII.. Nel 2026 l’Accademia dello Sport per la Solidarietà festeggia cinquant’anni di storia, partendo da un torneo di tennis sotto il campanile di Lallio per arrivare a donare oltre 3,3 milioni di euro al territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle corti di Lallio a 3 milioni donati: i 50 anni dell’Accademia Notizie correlate I 50 anni dell’Accademia dello Sport, da un piccolo torneo di tennis sotto al campanile di Lallio a oltre tre milioni donati in solidarietàDa piccolo torneo dedicato agli iscritti del Gruppo Tennis Cariplo di Bergamo all’ombra del campanile di Lallio a una vera e propria macchina della... Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di impegno e passioneL’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la...