Accademia dello Sport 1976-2026 | 50 anni di impegno e passione
L’Accademia dello Sport festeggia cinquant’anni di attività, un traguardo raggiunto grazie all’impegno di tanti volontari e atleti locali. La ricorrenza coincide con la promozione di iniziative sportive rivolte ai giovani, come campi estivi e tornei di calcio amatoriali, che coinvolgono ogni anno centinaia di partecipanti.
L’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la solidarietà il bene della nostra società bergamasca Giacomo Agazzi – Bilanceria Bergamasca. Enrico Bonacina – Bonacina Ferramenta Industriale. Giorgio Gherardi – Borghi Polimeri. Ciro Bresciani – Cabrini Assicurazioni. Gabriele Magoni – Canton Air – Magoni F.lli Utensili. Ulisse Poloni – Carta Orobica Poloni. Adriano Latini – Caseificio Latini. Letizia Cattaneo – Cattaneo Vivai. Maurizio Pisana – Cava Ghisalba. Laura Morotti – Ceda. Lucia Tosini – Centro di Radiologia e Fisioterapia.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Accademia dello Sport 1976-2026: una storia lunga 50 anniL’Accademia dello Sport compie 50 anni, un traguardo raggiunto grazie alla passione di chi ha creduto nello sport come strumento di solidarietà e crescita sociale.
Accademia dello Sport, 50 anni di solidarietà: tra i nuovi progetti un software per la cura dei tumori con l’IAL’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo celebra 50 anni di impegno solidale, contribuendo con oltre tre milioni di euro al territorio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Accademia dello Sport 1976-2026: una storia lunga 50 anni.
In occasione dei 50 anni di attività, l’Accademia Sport Solidarietà di Bergamo ringrazia chi è stato al suo fianco e ha supportato concretamente le sue azioni #adv facebook