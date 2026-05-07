Beatrice, originaria delle colline toscane, ha ricevuto il riconoscimento come ‘insegnante dell’anno’ a New York. La sua esperienza si concentra sull’introduzione del pensiero socratico nelle scuole, sostenendo che gli studenti sono ancora interessati a interrogarsi su temi fondamentali. La sua attività si svolge principalmente nelle aule di Manhattan, dove ha portato il metodo di Socrate per stimolare il dialogo e il ragionamento tra i giovani.

New York, 7 maggio 2026 - «Portare Socrate in un’aula di Manhattan e scoprire che i ragazzi hanno ancora fame di grandi domande». Trasmette tutta la sua passione da oltreoceano la 35enne Beatrice Innocenti, fiorentina di Molino del Piano, oggi docente di Storia e Filosofia alla Scuola d’Italia “Guglielmo Marconi” di New York. Un percorso costruito tra scelte coraggiose, continui spostamenti e un’idea chiara: oggi più che mai è importante studiare filosofia. Professoressa Innocenti, da Molino del Piano a Manhattan: quali sono state le tappe decisive del suo percorso? «Tutto parte dalle colline toscane e da una famiglia che ha sempre creduto nello studio, anche senza un background accademico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalle colline toscane a New York dove viene premiata come ‘insegnante dell’anno’. La storia di Beatrice: “Porto Socrate nelle scuole. I ragazzi hanno bisogno di grandi domande”

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