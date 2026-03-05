Di Porto in Porto | nelle scuole di Fabriano i bambini votano i piatti di pesce della mensa

Nelle scuole di Fabriano è partito il progetto “Di Porto in Porto”, promosso dal Comune in collaborazione con Jesiservizi e finanziato dalla Regione Marche. L’iniziativa, inserita nel programma Pappafish, prevede che i bambini votino i piatti di pesce della mensa scolastica, coinvolgendo gli studenti in un percorso educativo sulla sostenibilità e l’importanza del consumo di pesce locale.

Il progetto, promosso dal Comune con Jesiservizi e finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del programma Pappafish, è dedicato al consumo di pesce locale e sostenibile nelle mense scolastiche FABRIANO - Al via nelle scuole di Fabriano il progetto educativo “Di Porto in Porto”, promosso dal Comune in collaborazione con Jesiservizi e finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del programma Pappafish, iniziativa dedicata alla promozione del consumo di pesce locale e sostenibile nelle mense scolastiche. Il progetto, in partenza venerdì 6 marzo, coinvolge le bambine e i bambini delle scuole del territorio in un’attività semplice e partecipata: assaggiare i piatti di pesce proposti a mensa e votare quelli che preferiscono. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Lische di pesce e verme nell’insalata della mensa: sorprese nei piatti dei bimbi alle scuole ScandellaraBologna, 16 febbraio 2026 - Lische nel merluzzo alla livornese il giovedì; bigattino nell’insalata il venerdì.

Porto Sant’Elpidio: nelle scuole arriva il progetto “PappaFish” con pesce fresco e attività educativeA partire da febbraio, le scuole della città di Porto Sant’Elpidio ospiteranno il progetto di educazione alimentare “PappaFish”, finanziato dalla...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Di Porto in Porto nelle scuole di....

Temi più discussi: Scuola ’Garibaldi’ al bivio. Pochi bimbi, nascerà una pluriclasse con alunni di diverse età; La scuola primaria ricorda la maestra scomparsa: l'aula polifunzionale dedicata a Laura Tarocco; Calo delle iscrizioni, niente prima: Porto San Giorgio, chiude la scuola delle Canossiane; A Porto Torres Cuccioli al salvataggio per educare alla cura dei cani - L'Unione Sarda.it.

È boom di iscritti nelle scuole. Porto Sant'Elpidio, al via il liceo del Made in Italy (con 17 alunni)PORTO SANT’ELPIDIO Al via l’anno scolastico per 3.259 studenti, un incremento dell’1,46 % rispetto al 2024. Lunedì suonerà la campanella per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, dopo ... corriereadriatico.it

La grande svolta. L’ex scuola di Porto Ercole sarà riqualificataNovità in vista per le strutture di Porto Ercole. L’ex scuola elementare sul lungomare Andrea Doria potrebbe andare in concessione o in vendita, mentre al piano terra sarebbero realizzati nuovi negozi ... lanazione.it

È partita questa mattina la rimozione dei distanziatori della discordia nel porto interno di Brindisi, da tempo contestati dai diportisti perché ritenuti pericolosi per le barche in fase di ormeggio. L'articolo al link https://l-nk.it/ZcJIQ4 #porto #brindisi #lavori - facebook.com facebook

Pallavolo A2M - Prestazione perfetta per Porto Viro: la capolista Prata battuta 3-0 x.com