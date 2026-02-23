Alex Karp Il filosofo prestato alla Silicon Valley che teorizza l’alleanza tra Stato e industria

Alex Karp, CEO di Palantir, ha attirato l’attenzione per la sua visione innovativa, nata dalla sua formazione filosofica e dalla passione per l’analisi dei dati. La sua proposta di alleanza tra Stato e industria nasce dalla convinzione che queste collaborazioni possano migliorare i servizi pubblici. In un mondo di tecnologie avanzate, Karp insiste sull’importanza di un dialogo più stretto tra le istituzioni e le aziende. La sua idea sta già facendo discutere gli esperti del settore.

In un settore dominato da nerd e imprenditori orientati a soddisfare i consumi di massa, il numero uno di Palantir (che ha fondato con Peter Thiel) si colloca fuori dagli schemi tradizionali. La «neutralità» tecnologica è un’illusione: le imprese devono piuttosto collaborare con le istituzioni pubbliche per difendere la democrazia e l’Occidente nella sfida con le autocrazie. Focalizzandosi su difesa e intelligence. Alexander Karp è uno dei dirigenti tecnologici più singolari della sua generazione. Amministratore delegato e co-fondatore di Palantir Technologies, Karp si distingue dagli altri big della Silicon Valley per un percorso formativo e culturale interamente radicato nelle discipline umanistiche e giuridiche. 🔗 Leggi su Laverita.info

