Ladri killer dopo la razzia in un appartamento di Brescia rubano il cagnolino e lo gettano dall’auto in corsa | Aaron si schianta al suolo

Da ilgiorno.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ladri hanno fatto irruzione in un appartamento di Brescia e, dopo aver rubato alcuni oggetti, hanno preso anche un cagnolino. Mentre scappavano a bordo di un’auto, hanno deciso di gettare il piccolo animale dalla vettura in corsa. L’animale è caduto e si è ferito gravemente, e l’auto ha continuato la fuga senza fermarsi.

Brescia, 11 marzo 2026 –  Lo hanno gettato da un’auto in corsa, forse perché abbaiava e ha disturbato il loro agire criminale. Lo scioccante episodio si è verificato in via Rodi a Brescia, davanti alle piscine, dove un barboncino Toy, durante la fuga di alcuni ladri, è stato gettato da un'auto in corsa. I malviventi avevano preso il cane per evitare che abbaiasse e attirasse l’attenzione. A raccontare quanto accaduto è stata la padrona dell’animale, che ha spiegato che il cane e era in cortile mentre alcuni malviventi sono entrati nell’appartamento della vicina.  Sesto San Giovanni, aizzano pastore belga che morde alla gamba un carabiniere durante controllo: arrestati I soccorsi immediati ma inutili . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ladri killer dopo la razzia in un appartamento di brescia rubano il cagnolino e lo gettano dall8217auto in corsa aaron si schianta al suolo
© Ilgiorno.it - Ladri killer, dopo la razzia in un appartamento di Brescia rubano il cagnolino e lo gettano dall’auto in corsa: Aaron si schianta al suolo

Articoli correlati

Aaron ucciso: gettato da un’auto in corsa dai ladriUn barboncino di nome Aaron è stato rapito e ucciso a Brescia, nella zona residenziale di Via Gian Franco Omassi.

Rapito dai ladri e poi gettato da un'auto in corsa: così è morto il piccolo AaronRapito dai ladri e poi gettato da un'auto in corsa: così è morto il piccolo Aaron, amabile barboncino sfuggito per pochi attimi alla sua padrona e...

Tutto quello che riguarda Ladri killer

Temi più discussi: Strage sulla Collatina: famiglia distrutta nella fuga dei ladri. Tre morti e tre arresti dopo l'inseguimento; Ladri in fuga dal Quarticciolo uccidono padre, madre e figlio: i genitori erano andati a prenderlo al lavoro; Faccia a faccia con i ladri in casa, paura per una donna a Concordia; Rapito dai ladri e poi gettato da un'auto in corsa: così è morto il piccolo Aaron.

ladri killer dopo laLadri killer, dopo la razzia in un appartamento di Brescia rubano il cagnolino e lo gettano dall’auto in corsa: Aaron si schianta al suoloA fare la tragica scoperta di cos’era accaduto all’amato quattrozampe è stata la padrona, avvisata dal veterinario al quale l’animale era stato inutilmente portato da un’automobilista di passaggio ... ilgiorno.it

Cane rapito e ucciso dai ladri: lo hanno lanciato dall'auto in corsa durante la fugaIl barboncino Aaron è morto in una clinica veterinaria in provincia di Brescia dopo essere stato scaraventato dal finestrino dai malviventi che lo avevano portato via. La proprietaria ha sporto denunc ... today.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.