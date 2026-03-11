Due ladri hanno fatto irruzione in un appartamento di Brescia e, dopo aver rubato alcuni oggetti, hanno preso anche un cagnolino. Mentre scappavano a bordo di un’auto, hanno deciso di gettare il piccolo animale dalla vettura in corsa. L’animale è caduto e si è ferito gravemente, e l’auto ha continuato la fuga senza fermarsi.

Brescia, 11 marzo 2026 – Lo hanno gettato da un'auto in corsa, forse perché abbaiava e ha disturbato il loro agire criminale. Lo scioccante episodio si è verificato in via Rodi a Brescia, davanti alle piscine, dove un barboncino Toy, durante la fuga di alcuni ladri, è stato gettato da un'auto in corsa. I malviventi avevano preso il cane per evitare che abbaiasse e attirasse l'attenzione. A raccontare quanto accaduto è stata la padrona dell'animale, che ha spiegato che il cane e era in cortile mentre alcuni malviventi sono entrati nell'appartamento della vicina.

© Ilgiorno.it - Ladri killer, dopo la razzia in un appartamento di Brescia rubano il cagnolino e lo gettano dall’auto in corsa: Aaron si schianta al suolo

