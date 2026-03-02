Rubate le chiavi lasciate in auto poi tornano dalla spesa | casa razziata dai ladri

Una famiglia di Brescia ha scoperto che le chiavi lasciate in auto sono state rubate, e poco dopo i ladri sono tornati per svaligiare l’appartamento. Il furto si è svolto in due fasi: prima il furto delle chiavi dall’auto e successivamente il furto in casa. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un furto mirato, messo a segno a colpo sicuro. È quanto accaduto a una famiglia bresciana, vittima di un colpo in due tempi che ha portato i ladri prima a scassinare l'auto e poi a svuotare l'appartamento.Tutto è iniziato nella mattina di sabato, nel parcheggio di un supermercato. Approfittando.