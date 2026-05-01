Tre suore austriache sono state trovate a Roma durante l'udienza del Papa Leone XIV. La loro presenza nella capitale italiana ha interrotto le trattative dell'arcivescovo Jakob per l'Abbazia di Goldenstein. La fuga delle religiose dall'Austria ha attirato l'attenzione delle autorità ecclesiastiche, che stanno esaminando i motivi del loro spostamento. La vicenda si svolge nel contesto di tensioni legate a questioni interne alla congregazione.

? Cosa sapere Tre suore austriache sono state ritrovate a Roma durante l'udienza di Papa Leone XIV.. La fuga dall'Austria interrompe le trattative dell'arcivescovo Jakob per l'Abbazia di Goldenstein.. Rita, Regina e Bernadette sono state avvistate nella mattinata di mercoledì 29 aprile durante l’udienza generale di Papa Leone XIV, risolvendo il mistero della loro scomparsa dall’Austria. Le tre religiose ultraottantenni, che avevano lasciato il proprio convento per evitare il trasferimento in una struttura di assistenza, hanno raggiunto la Capitale in un modo che ha sorpreso i vertici religiosi locali. Il caso, che ha attirato l’attenzione internazionale per la singolarità delle protagoniste, era esploso martedì 28 aprile quando le tre donne erano risultate improvvisamente irreperibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Suore in fuga dall’Austria: ritrovate a Roma all’udienza del Papa

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