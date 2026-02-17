Il turismo dall' Austria è aumentato del 25% ecco che cosa piace del Fvg ai nostri vicini

L’aumento del 25% nel turismo dall’Austria deriva dalla crescente attrattiva del Friuli Venezia Giulia, che i visitatori vicini trovano sempre più interessante. La collaborazione tra le due regioni si sta rafforzando, portando a campagne promozionali condivise e a un’offerta turistica più ricca. In particolare, i turisti austriaci apprezzano le escursioni tra le montagne e le visite ai borghi storici della regione.

“La collaborazione del Friuli Venezia Giulia con la Carinzia si rafforza di anno in anno e s'intensifica la promozione congiunta delle nostre due regioni per un turismo lento ed esperienziale rivolto a un mercato sempre più ampio e di crescente interesse”. Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, dopo aver ricevuto a Udine i dirigenti della Kärnten Werbung insieme agli omologhi di PromoTurismoFvg, con la presenza del direttore Iacopo Mestroni. “Un'amicizia proficua che dura da anni e che ci vede uniti in progettualità importanti, come gli accordi di cooperazione su Alpe Adria Trail e Alpe Adria Road Trip, il cui obiettivo - ha rilevato Bini - è di sfruttare il filone dei cammini, delle ciclovie e della viabilità alternativa per valorizzare anche le località meno conosciute dei nostri territori”.🔗 Leggi su Udinetoday.it

