Dall' antipasto alla schiscetta | la mozzarella di bufala sempre più icona della tavola

La mozzarella di bufala Dop si conferma un alimento molto apprezzato, presente sia nelle case che nei ristoranti, grazie alla sua versatilità. Si utilizza dall'antipasto alla schiscetta, adattandosi a diversi momenti e modi di consumo. La sua diffusione si estende oltre i confini nazionali, rendendola un prodotto riconosciuto e richiesto anche all’estero. La sua presenza sulla tavola si fa sempre più evidente e consolidata.

La Mozzarella di Bufala Campana Dop si conferma uno dei prodotti più versatili della tavola contemporanea, capace di adattarsi a stili di consumo diversi dentro e fuori i confini nazionali. Ma come viene davvero consumata? I dati raccontano abitudini articolate: il 68% degli italiani la sceglie.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Mozzarella di bufala e olio casertano alla fiera Alimentaria a BarcellonaLa Regione Campania è presente a una delle fiere più importanti d'Europa con una collettiva di aziende e consorzi del settore L’assessorato... Iran, la crisi in Medio Oriente fa aumentare i costi della mozzarella di bufalaLa mozzarella di bufala, il celebre formaggio a pasta molle di origine campana, è molto amata nel nostro Paese.