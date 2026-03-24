Dal 23 al 26 marzo, l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania prende parte a ‘Alimentaria 2026’, una delle principali fiere alimentari europee che si svolge presso la Fira Barcelona Gran Via. Durante l’evento, vengono presentati prodotti locali come la mozzarella di bufala e l’olio casertano. La partecipazione si inserisce in un programma di promozione delle eccellenze regionali nel settore agroalimentare.

La Regione Campania è presente a una delle fiere più importanti d'Europa con una collettiva di aziende e consorzi del settore L’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania partecipa dal 23 al 26 marzo ad ‘Alimentaria 2026’ presso Fira Barcelona Gran Via, uno dei principali poli fieristici europei. La Regione Campania è presente con una collettiva di aziende e consorzi del settore, tra cui il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP e ASSOIG - associazione di cinque consorzi DOP e IGP - nell’ambito del CSR Campania 2023-2027 Intervento SRG10 "Promozione dei prodotti di qualità", oltre a cinque imprese del comparto ittico nell’ambito del Programma FEAMPA 20212027. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Mozzarella di bufala e olio casertano alla fiera Alimentaria a Barcellona

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