Iran la crisi in Medio Oriente fa aumentare i costi della mozzarella di bufala

Negli ultimi mesi, la crisi in Medio Oriente ha portato a un aumento dei costi di produzione di alcuni prodotti alimentari, tra cui la mozzarella di bufala. Questo formaggio, molto apprezzato in Italia, deriva da bufali allevati principalmente nel sud del paese. Le tensioni internazionali e le difficoltà nelle rotte di approvvigionamento hanno contribuito a far salire i prezzi delle materie prime e dei trasporti.

La mozzarella di bufala, il celebre formaggio a pasta molle di origine campana, è molto amata nel nostro Paese. Ma è apprezzata anche all'estero e ora, con l’allarme per la possibile mancanza di cherosene negli aeroporti dovuto al conflitto in Iran, si teme un crollo degli ordini che arrivano da fuori dall'Italia. L'export per il settore vale il 35% del fatturato totale. Gli Stati più golosi? Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna, che da soli rappresentano il 60% delle esportazioni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, la crisi in Medio Oriente fa aumentare i costi della mozzarella di bufala Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listini(Adnkronos) – L’aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. Capitanata in allarme, la guerra in Medio Oriente fa schizzare i costi agricoli: "Si aggrava una crisi già insostenibile"Nel Foggiano, nella Bat e nell'Area Metropolitana di Bari gli aumenti stanno già frenando le lavorazioni per la campagna cerealicola e la...