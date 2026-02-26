L'intervista alla ragazza picchiata e segregata in casa dall'ex compagno | Sono viva per miracolo

Una donna di 35 anni ha raccontato la sua esperienza dopo essere stata segregata e picchiata dall’ex compagno a Giardini Naxos. Durante l’intervista, ha descritto i momenti di paura e sofferenza, sottolineando di essere sopravvissuta per un soffio. La sua testimonianza rivela le difficoltà affrontate e la difficile condizione di chi si trova coinvolto in situazioni di violenza domestica.

La 35enne segregata e picchiata dall’ex a Giardini Naxos racconta a Dentro La Notizia: “Sono viva per miracolo, ho visto la morte”. L’uomo, 41 anni, è stato arrestato per tentato femminicidio. La madre: “Era una storia malata, l’ha distrutta giorno dopo giorno”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Stefano dall’Emilia ad Affari Tuoi: “Casa nostra colpita dall’alluvione” e accetta l’offerta: quanto c’era nel suo pacco

Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato...

Discussioni sull' argomento Francesca Alotta, l’intervista alla cantante: Vastàsa per scelta tra musica, dolore e libertà; Lily King: L'ironia? È nella vita prima che nella scrittura; In Altre Parole, replica integrale della puntata 14/2/2026; Gisèle Pelicot l'intervista e un libro per raccontare la sua storia da sopravvissuta e simbolo: Non voglio pensare al male. Credo che esistano persone con cattive intenzioni.

L'intervista di Maurizio Costanzo a Emma: l'amore, il cancro e De MartinoE' stata un'intervista molto intensa: un mix di emozioni e dolore. Sono state molte le domande affrontate da Emma, alcune delle quali non hanno avuto risposte per volontà della ragazza. Parlando della ... it.blastingnews.com

Intervista a Elisa Ciancaleoni, che presenta ai lettori il libro “SEMI DI LUCE – IL MIO MONDO” Domanda - Partiamo proprio dal titolo, come mai “SEMI DI LUCE – IL MIO MONDO”. Quali sono gli argomenti ricorrenti, o per lei fondamentali, che tratta in questo v facebook