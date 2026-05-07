Dall’acqua nasce il futuro di Fiumicino | bonifica sicurezza e sostenibilità

Il Comune di Fiumicino annuncia un progetto di bonifica delle acque, con interventi dedicati a migliorare la qualità delle risorse idriche e a garantire una maggiore sicurezza del territorio. L’iniziativa prevede lavori di riqualificazione ambientale, con l’obiettivo di sostenere uno sviluppo più rispettoso dell’ambiente locale. La data di avvio delle attività è fissata per i prossimi mesi, coinvolgendo diverse aree del territorio comunale.

Fiumicino, 7 maggio 2026 – Il Comune di Fiumicino si conferma protagonista nel dibattito nazionale sui temi della gestione delle risorse idriche e della sicurezza del territorio. Il Sindaco, Mario Baccini, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della 26ª edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, che quest’anno ha come tema “ L’acqua coltiva la pace”. L’incontro, svoltosi presso l’impianto di Focene, ha visto la partecipazione di Giancarlo Righini, Assessore regionale, degli Assessori del Comune di Fiumicino Stefano Costa e Giovanna Onorati, Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI, Marco Casini, Segretario Generale dell’Autorità Distrettuale dell’Appennino Centrale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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