Dalla sfida dello sgombero alla firma del contratto | l' occupante abusivo sana e diventa inquilino

Dopo diciannove anni di occupazione abusiva, una persona ha firmato un contratto di locazione. Il nuovo accordo prevede un canone mensile di 53 euro, per un totale annuo di 636 euro. La vicenda ha visto inizialmente uno sgombero che non è stato portato a termine, portando alla successiva definizione legale della situazione. Ora, l’individuo è formalmente inquilino di un alloggio in precedenza occupato senza autorizzazione.

Diciannove anni di occupazione abusiva si chiudono con una firma su un contratto di locazione da 53 euro al mese (636 euro il canone annuo). Succede a Villaseta, dove il Comune di Agrigento ha deciso di regolarizzare la posizione di un cittadino che viveva in un alloggio popolare senza alcun.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate La relazione sull'ex istituto Salvemini e il pericolo crolli: l'impiegato comunale abusivo va via prima dello sgomberoGli accertamenti commissionati dal tribunale sulla stabilità dell'edificio occupato illegalmente da oltre 10 anni: "A rischio l'incolumità di chi ci... Spedizione punitiva per l’affitto irregolare, accoltellato l’occupante abusivo: arrestati mamma, figli e amicaA Torino, è sfinita malissimo la spedizione punitiva dei proprietari di un immobile a Torino per provare a risolvere i problemi con l’uomo che, da...