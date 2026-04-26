Spedizione punitiva per l’affitto irregolare accoltellato l’occupante abusivo | arrestati mamma figli e amica

A Torino, una spedizione punitiva contro un occupante abusivo si è conclusa con un accoltellamento. La vicenda coinvolgeva i proprietari di un immobile e un uomo che da tempo aveva occupato l’appartamento senza autorizzazione. Sono stati arrestati una donna, i suoi figli e un’amica, sospettati di aver partecipato all’azione violenta. La polizia ha intervenuto per fermare l’episodio e ha avviato le indagini.

A Torino, è sfinita malissimo la spedizione punitiva dei proprietari di un immobile a Torino per provare a risolvere i problemi con l’uomo che, da qualche tempo, ha abusivamente occupato casa loro. L’inquilino irregolare, infatti, è stato accoltellato e quattro persone (mamma, due figli e.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Otto arrestati per tentato omicidio a Montesarchio, terrificante spedizione punitiva contro due giovaniÈ di otto giovani arrestati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Montesarchio, dove sono state eseguite misure cautelari per una violenta... Spedizione punitiva fuori dalla discoteca, si allarga l’inchiesta: chi sono i nuovi arrestatiTempo di lettura: 7 minutiNuovo sviluppo nell’inchiesta sul pestaggio avvenuto nella notte del 5 ottobre scorso davanti alla discoteca Xuè di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Passato e Presente - S2025/26 - Strafexpedition, la spedizione punitiva - in diretta su Rai Storia 30/04/2026 alle 20:30; Spedizione punitiva per l’affitto irregolare, accoltellato l’occupante abusivo: arrestati mamma, figli e amica; Sondrio, spedizione punitiva a scuola; Debito da 30mila euro, spedizione punitiva nel sangue: quattro arresti. Spedizione punitiva per l’affitto irregolare, accoltellato l’occupante abusivo: arrestati mamma, figli e amicaEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... torinotoday.it Fatte inginocchiare e prese a sputi e schiaffi, la vendetta per l'aggressione in Giardino pubblico: Come un'esecuzioneLa spedizione punitiva è avvenuta giovedì scorso per vendicare i fatti di novembre, quando una ragazza era stata presa a spintoni, sputi e schiaffi per un'apparente lite amorosa. Sarebbero coinvolte p ... triesteprima.it Non solo un incidente, ma una spedizione punitiva contro chi aveva scelto la mobilità sostenibile: la ricostruzione dei fatti - facebook.com facebook È lo zio a chiedere di «fracchiarlo a legnate». La richiesta di una spedizione punitiva parte il 10 agosto del 2024 x.com