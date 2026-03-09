La relazione sull' ex istituto Salvemini e il pericolo crolli | l' impiegato comunale abusivo va via prima dello sgombero

Un rapporto ha evidenziato lo stato di degrado dell'ex istituto Salvemini di viale Michelangelo 2020, descrivendo intonaci staccati e solai a rischio crollo. Durante un sopralluogo effettuato alcuni mesi fa sono state scattate immagini che mostrano le condizioni precarie dell'edificio, che rappresentano una minaccia concreta per la sicurezza delle persone che vi si trovano. Nel frattempo, un impiegato comunale abusivo ha lasciato l'edificio prima dello sgombero.

Gli accertamenti commissionati dal tribunale sulla stabilità dell'edificio occupato illegalmente da oltre 10 anni: "A rischio l'incolumità di chi ci vive, solai precari e distacco d'intonaci". FOTO Intonaci staccati e solai ad "elevato rischio" di crollo. Le condizioni all'interno dell'ex istituto Salvemini di viale Michelangelo 2020 sono decisamente preoccupanti - e lo dimostrano le immagini scattate durante un sopralluogo di qualche mese fa - ed è seriamente in pericolo l'incolumità delle 31 famiglie di abusivi che da oltre dieci anni vivono negli spazi che una volta erano aule di una scuola. Ed è uno dei motivi principali per cui l'immobile, un tempo della Villa Heloise Costruzioni della famiglia Rappa, deve essere sgomberato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

