Dalla salute al risarcimento | medici e giuristi a confronto sul valore del danno

Il 8 maggio, a partire dalle 14, si terrà un incontro a Ancona che affronterà il tema della quantificazione del danno. Medici e giuristi si confronteranno sulla relazione tra la sofferenza fisica e la sua traduzione in valori numerici e economici. L’evento mira a fare luce sui metodi e le sfide legate alla valutazione delle perdite e al risarcimento nei casi di danno alla salute.

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ANCONA – Come si traduce la sofferenza in un numero? E come si trasforma quel numero in una cifra economica equa? Di questa complessa "alchimia" tra scienza e diritto si discuterà l'8 maggio, a partire dalle ore 14.30 alla Loggia dei Mercanti. Il convegno, dal titolo evocativo "Numerologia.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Riforma della Giustizia, a Roma il convegno promosso dalla Fondazione An: giuristi, magistrati e istituzioni a confrontoIl dibattito sulla riforma della Giustizia prosegue con un nuovo momento di approfondimento promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale insieme al... Travolto da un cinghiale, la Regione condannata al risarcimento del dannoMassarosa (Lucca), 31 marzo 2026 – Quel grosso cinghiale sbucò all’improvviso dalle sterpaglie lungo il ciglio della via del Brentino, nel comune di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Trasfusione con sangue infetto nel 1974, risarcimento da oltre 800mila euro ai familiari; Sanità: sindrome da talidomide, sì al riconoscimento dell’indennizzo; Agenzia Ue Ambiente: qualità dell'aria ancora critica; Hantavirus, Ecdc: molto basso il rischio per la popolazione generale in Europa. La sanità nella trappola della medicina difensiva (dal diritto alla salute al diritto al risarcimento)Gentile Direttore, ascoltavo in questi giorni un docente di diritto che sosteneva, in sintesi, tre cose: che norme a tutela dei medici già esistono, che il medico non è automaticamente perseguibile ... quotidianosanita.it Cassiera licenziata dalla Pam per il detersivo da 2,90 euro: avrà il risarcimento ma non tornerà al lavoroHa rinunciato al reintegro in cambio di un risarcimento. Finisce senza una sentenza del giudice del lavoro la storia, che un paio di mesi fa aveva destato clamore, della dipendente Pam di Grosseto ... corrierefiorentino.corriere.it Scienziati canadesi hanno determinato che non vi è alcuna evidenza dell’associazione tra i vaccini adiuvati con alluminio e gravi conseguenze sulla salute. I risultati dello studio - facebook.com facebook Ministero della Salute francese: un cittadino francese in isolamento. Ha condiviso un volo con la donna della crociera deceduta a Johannesburg. Il soggetto presenta sintomi lievi e viene testato per hantavirus. x.com