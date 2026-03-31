Un automobilista è stato travolto da un cinghiale che improvvisamente è sbucato dalle sterpaglie lungo la strada del Brentino, nel comune di Massarosa. La Regione è stata condannata al risarcimento del danno subito dall’automobilista, in seguito a un procedimento legale che ha accertato la responsabilità dell’ente per l’accaduto. La vicenda si è verificata il 31 marzo 2026.

Massarosa (Lucca), 31 marzo 2026 – Quel grosso cinghiale sbucò all’improvviso dalle sterpaglie lungo il ciglio della via del Brentino, nel comune di Massarosa; tagliando la strada ad un automobilista in transito. E l’impatto tra l’auto e l’animale – anche secondo quanto raccontato da un testimone oculare, che si fermò per prestare i primi i soccorsi – fu “ inevitabile ”. Per questo, a distanza di circa tre anni dall’inizio dell’iter giudiziario, il Tribunale di Lucca ha condannato la Regione Toscana al risarcimento danni materiali, a cui si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria. Oltre alle spese legali, liquidate in 5mila euro, e al rimborso per il consulente tecnico di parte e le spese per la perizia d’ufficio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto da un cinghiale, la Regione condannata al risarcimento del danno

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