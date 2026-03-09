Riforma della Giustizia a Roma il convegno promosso dalla Fondazione An | giuristi magistrati e istituzioni a confronto

A Roma si è tenuto un convegno sulla riforma della Giustizia organizzato dalla Fondazione Alleanza Nazionale e dal Secolo d’Italia. Giuristi, magistrati e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti per discutere le questioni legate al settore giudiziario. L’incontro ha visto confronti tra i partecipanti su diversi aspetti della riforma in corso.

Il dibattito sulla riforma della Giustizia prosegue con un nuovo momento di approfondimento promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale insieme al Secolo d’Italia. L’appuntamento è fissato il 13 marzo alle ore 17, nella Sala Capranichetta di Piazza Montecitorio 125, a Roma, per il convegno dal titolo “Sì Riforma – Giustizia più forte e responsabile ”, dedicato ai contenuti della riforma e al confronto in vista del referendum. Il confronto sulla riforma. L’iniziativa riunisce giuristi, accademici e avvocati per discutere gli effetti delle modifiche proposte al sistema giudiziario italiano e le implicazioni istituzionali del voto. L’obiettivo è analizzare con un approccio tecnico i principali punti della riforma, offrendo elementi utili per comprendere il significato delle scelte che attendono gli elettori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

