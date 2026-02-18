Centro salute mentale ad Airola Errico FI | Mai nelle intenzioni dell’Asl di trasferire definitivamente il centro
Il consigliere Errico di Forza Italia ha confermato che l’Asl non ha mai pianificato di trasferire definitivamente il centro di salute mentale di Airola. La precisazione arriva dopo un colloquio con la dottoressa Tiziana Spinosa, che ha assicurato che il servizio rimarrà nella città. Errico ha spiegato di aver appreso questa informazione direttamente dalla dirigente, che ha anche chiarito le intenzioni di mantenere l’assistenza nella struttura attuale. La conferma ha tranquillizzato cittadini e operatori sanitari preoccupati per il futuro del centro.
Ho avuto un confronto diretto con la dr.ssa Tiziana Spinosa, che mi ha ribadito in maniera chiara e netta che non è mai stata sua intenzione togliere il Centro di salute mentale da Airola. Al contrario, mi è stato confermato che il servizio farà ritorno nella sede originaria di Airola in una nuova struttura messa a disposizione dall'amministrazione comunale". Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, in merito alla chiusura ad horas del Centro di salute mentale di Airola e al trasferimento temporaneo delle attività nella struttura di Puglianello.
