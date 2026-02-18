Vicenda Centro di salute mentale ad Airola Mastella | Disponibilità dell’Asl a lasciarlo nel centro caudino
Il sindaco di Airola, Mastella, ha annunciato che l’Asl ha confermato la volontà di mantenere il centro di salute mentale nel paese. La decisione arriva dopo le richieste di diversi amministratori locali, preoccupati per lo spostamento previsto verso Puglianello. Mastella ha spiegato di aver parlato con la direttrice dell’Asl, Tiziana Spinosa, e di aver ricevuto rassicurazioni sulla permanenza del servizio ad Airola. La vicenda si è riaccesa in seguito alle tensioni generate dall’ipotesi di trasferimento. La questione resta aperta.
Tempo di lettura: < 1 minuto “In qualità di presidente del Comitato dei Sindaci dell’Asl e a seguito di sollecitazioni che mi sono pervenute da numerosi amministratori caudini, per evitare scippi e impedire che lo spostamento diventi irreversibile, ho avuto un colloquio telefonico con la direttrice dell’Asl Tiziana Spinosa circa il trasferimento del centro di salute mentale Asl da Airola a Puglianello. Ha condiviso l’esigenza che il popoloso comprensorio della Valle Caudina non perda un presidio di tale importanza e utilità sociale. Tuttavia mi ha garantito che non c’è stata delocalizzazione, ma una decisione dipesa dall’assenza delle idonee condizioni igienico-sanitarie dell’immobile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Airola, Centro di Salute Mentale chiude all’improvviso: caos, accuse e preoccupazioni per i pazienti trasferitiLa ASL ha deciso di chiudere improvvisamente il Centro di Salute Mentale di Airola, creando confusione tra i pazienti e il personale.
’Chi come me’. Ispirato alla lezione avvenuta nel centro di salute mentaleAndrée Ruth Shammah interpreta ’Chi come me’ di Roy Chen al Teatro Parenti di Milano, fino al 1° marzo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia; Trasporto organi sotto esame, Battaglia: In Sicilia percorso strutturato e tecnologia in evoluzione; Cos’è questa storia dei medici accusati di aver concesso certificati falsi ai migranti; Airola, il Pd scrive ad Asl e Comune: Gravi disagi per la chiusura del Centro di Salute Mentale.
Airola, il Pd scrive ad Asl e Comune: Gravi disagi per la chiusura del Centro di Salute MentalePreoccupazione e richiesta di chiarimenti. Il Partito Democratico di Airola, attraverso il coordinatore Diego Ruggiero, ha inviato una missiva al sindaco e al direttore generale dell’Asl per chiedere ... ntr24.tv
Al centro della vicenda il commesso dello store allo Sliding Center di Cortina, dipendente di una società esterna che lavora per le olimpiadi invernali. Nel filmato alcuni visitatori israeliani gli chiedono di ripetere una frase. Lui lo fa più volte: «Palestina libera» facebook