Vicenda Centro di salute mentale ad Airola Mastella | Disponibilità dell’Asl a lasciarlo nel centro caudino

Il sindaco di Airola, Mastella, ha annunciato che l’Asl ha confermato la volontà di mantenere il centro di salute mentale nel paese. La decisione arriva dopo le richieste di diversi amministratori locali, preoccupati per lo spostamento previsto verso Puglianello. Mastella ha spiegato di aver parlato con la direttrice dell’Asl, Tiziana Spinosa, e di aver ricevuto rassicurazioni sulla permanenza del servizio ad Airola. La vicenda si è riaccesa in seguito alle tensioni generate dall’ipotesi di trasferimento. La questione resta aperta.

Tempo di lettura: < 1 minuto "In qualità di presidente del Comitato dei Sindaci dell'Asl e a seguito di sollecitazioni che mi sono pervenute da numerosi amministratori caudini, per evitare scippi e impedire che lo spostamento diventi irreversibile, ho avuto un colloquio telefonico con la direttrice dell'Asl Tiziana Spinosa circa il trasferimento del centro di salute mentale Asl da Airola a Puglianello. Ha condiviso l'esigenza che il popoloso comprensorio della Valle Caudina non perda un presidio di tale importanza e utilità sociale. Tuttavia mi ha garantito che non c'è stata delocalizzazione, ma una decisione dipesa dall'assenza delle idonee condizioni igienico-sanitarie dell'immobile.

