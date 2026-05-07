Dalla guerra alla solidarietà Un progetto di pace preventiva

Il dottor Jean Bassmaji è stato presentato alla classe I G all’interno della seconda edizione della " Settimana delle competenze ", che si svolge nella scuola Pertini 2. È una settimana di sospensione delle attività didattiche, durante la quale vengono proposti approfondimenti, coinvolgendo gli alunni in incontri e laboratori. Jean Bassmaji ha parlato del suo paese, la Siria, verde e pacifico, fino a quando nel 2011 è scoppiata la guerra. Ha raccontato come il conflitto lo abbia stimolato a fondare l’ associazione Amar, che si occupa di creare protesi per persone che hanno perso gli arti in Siria: sono gratuite per tutti, indipendentemente dalla religione o dall’etnia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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