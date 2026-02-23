Il Perrino accoglie la mostra Sarajevo dalla guerra alla pace Trenta anni dopo

23 feb 2026

Un'immagine proiettata da lunedì sera sulla facciata monumentale dell'ospedale annuncia l'evento. Sarà inaugurato mercoledì 25 febbraio BRINDISI - Sarà inaugurata mercoledì 25 febbraio (alle 12.30) nel porticato dell'ospedale Perrino la mostra “Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo. Lettere dalla città sotto assedio”, un progetto a cura del giornalista Franco Giuliano, che nel '95 fu inviato dal suo giornale, “La Gazzetta del Mezzogiorno” in Bosnia, e che a 30 anni di distanza dagli Accordi di Dayton ha scritto un volume bilingue (italiano-bosniaco) edito da Cacucci. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

