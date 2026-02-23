Un'immagine proiettata da lunedì sera sulla facciata monumentale dell'ospedale annuncia l'evento. Sarà inaugurato mercoledì 25 febbraio BRINDISI - Sarà inaugurata mercoledì 25 febbraio (alle 12.30) nel porticato dell'ospedale Perrino la mostra “Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo. Lettere dalla città sotto assedio”, un progetto a cura del giornalista Franco Giuliano, che nel '95 fu inviato dal suo giornale, “La Gazzetta del Mezzogiorno” in Bosnia, e che a 30 anni di distanza dagli Accordi di Dayton ha scritto un volume bilingue (italiano-bosniaco) edito da Cacucci. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

La mostra “Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo” fa tappa all'ospedale PerrinoLa mostra “Sarajevo, dalla guerra alla pace” arriva a Brindisi.

Dalla guerra alle aule della Federico II: Napoli accoglie 24 studenti palestinesiNapoli apre le sue porte a 24 studenti palestinesi provenienti dai territori di guerra, offrendo loro l'opportunità di proseguire gli studi presso l'Università Federico II.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Brindisi, l’ospedale apre alla cultura: dal 24 febbraio 2026 il Perrino accoglie la mostra “Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo” Dal 24 febbraio 2026 l’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dopo le tappe di Bari e Conversano, ospiterà la mostra “S - facebook.com facebook