Dalla creatività alla solidarietà | sulla spiaggia arrivano gli ‘Aquiloni per la Pace’

Sabato 4 aprile sulla spiaggia di Comacchio si svolgerà per la prima volta l’evento ‘Aquiloni per la Pace’, in occasione della vigilia di Pasqua. La manifestazione prevede il volo di aquiloni e coinvolgerà i partecipanti in un momento di creatività e solidarietà. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e segnerà un debutto nel suo genere sulla spiaggia locale.

Sabato 4 aprile, in occasione della vigilia di Pasqua, il litorale di Comacchio ospiterà un debutto assoluto: ‘Aquiloni per la Pace’. L’evento, che si terrà presso lo stabilimento Marrakech Beach 55, promette di trasformare la spiaggia di Lido di Spina in un palcoscenico a cielo aperto, unendo il fascino del volo alla solidarietà e alla creatività. L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un momento di aggregazione intergenerazionale all’insegna della serenità e del divertimento consapevole.?La manifestazione si articolerà in tre momenti principali, pensati per coinvolgere famiglie, appassionati e turisti. Alle 10 si svolgerà il ‘Laboratorio Creativo per Bambini’: un’attività didattica dove i più piccoli potranno costruire il proprio aquilone, apprendendo i segreti dell'aerodinamica e del volo sotto la guida di esperti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dalla creatività alla solidarietà: sulla spiaggia arrivano gli ‘Aquiloni per la Pace’ Articoli correlati Torna il beach & kite festival: 2 chilometri di spiaggia dedicati agli aquiloniConto alla rovescia per lo Jesolo Beach & Kite Festival, in programma dal 10 al 12 aprile sul litorale cittadino: tre giorni di spettacoli, musica e... Gli aquiloni ducali in vetrina alla Bit: "Proporremo pacchetti turistici"Buona la prima per l’aquilonismo urbinate nella vetrina del turismo internazionale: ieri mattina una delegazione urbinate è stata infatti alla BIT,...