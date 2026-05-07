Dalla Geometria al Palcoscenico | gli Alunni di Apice Protagonisti a Napoli per Orientalife

A Napoli, studenti di varie scuole hanno partecipato a un convegno conclusivo all’interno di Palazzo Doria D’Angri, nell’ambito del progetto “Orientalife”. L’evento ha visto coinvolti alunni con background diversi, tra cui studenti di geometria e di arti sceniche. La giornata ha rappresentato un momento di confronto e presentazione di lavori realizzati dai partecipanti, tutti impegnati nel percorso di orientamento e crescita personale.

Tempo di lettura: 3 minuti Nella prestigiosa cornice di Palazzo Doria D’Angri, si è tenuto il convegno conclusivo di “Orientalife – La scuola orienta per la vita”, un progetto ambizioso volto a supportare gli studenti nel delicato percorso di crescita e scelta del proprio futuro. Tra i protagonisti dell’evento, hanno brillato per creatività e competenza gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. E. Falcetti di Apice. Un Ponte tra Arte e Scienza Il cuore della partecipazione degli studenti di Apice è stato un innovativo lavoro interdisciplinare che ha fuso insieme Arte e Matematica. Sotto la guida attenta...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dalla Geometria al Palcoscenico: gli Alunni di Apice Protagonisti a Napoli per “Orientalife” Notizie correlate Leggi anche: Terni, gli alunni della scuola Marconi campioni regionali di pallamano: TUTTI I PROTAGONISTI Dal carcere al palcoscenico: detenuti protagonisti di un viaggio teatrale tra fragilità e rinascitaIl 7 maggio alle 20, presso il Teatro Comunale di Ferrara, il centro artistico Carpa presenta al pubblico ‘Where have all the flowers gone’: l'ultima... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dagli hub al teatro Romano, Brescia città inclusiva e vivace; Galateo a geometria variabile; L'ORA DEL PASTO. CICLISMO A TEATRO, VENDITTI RACCONTA TACCONE; Summit in Armenia, l’Europa prova a fare squadra oltre i confininews dal nostro inviato. Agenda Sud scuola primaria Spataro-Matematica L'attività è stata strutturata per guidare gli alunni nella transizione concettuale dalla geometria piana 2D a quella solida 3D. Manipolazione di modelli di solidi (cubo, piramide, prisma, sfera). Riconoscimento e i - facebook.com facebook