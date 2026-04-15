Dal carcere al palcoscenico | detenuti protagonisti di un viaggio teatrale tra fragilità e rinascita

Il 7 maggio alle 20, presso il Teatro Comunale di Ferrara, si terrà lo spettacolo “Where have all the flowers gone”, una produzione del centro artistico Carpa. Lo spettacolo è stato ideato dal regista Marco Luciano e vede coinvolti attori detenuti della casa circondariale locale. La rappresentazione mette in scena un percorso artistico che coinvolge persone in condizioni di restrizione, offrendo loro la possibilità di esprimersi attraverso il teatro.

Il 7 maggio alle 20, presso il Teatro Comunale di Ferrara, il centro artistico Carpa presenta al pubblico ‘Where have all the flowers gone’: l'ultima creazione del regista Marco Luciano insieme agli attori-detenuti della carcere di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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