Driving Innovation Hackathon 2026 la call per gli studenti da parte di Motor Valley Accelerator

Motor Valley Accelerator, piattaforma italiana di Open Innovation nel settore automotive e mobilità, ha aperto la chiamata per gli studenti per partecipare al Driving Innovation Hackathon 2026, giunto alla sua quinta edizione. L’evento si svolge in collaborazione con MUNER - Motor Valley. La selezione è rivolta ai giovani interessati a sviluppare soluzioni innovative nel campo dell’automotive e della mobilità.

L’hackathon è riservato agli studenti e alle studentesse di ogni università ed indirizzo, con preferenza verso studenti di MSc e PhD che si avviano verso la conclusione degli studi L’hackathon è riservato agli studenti e alle studentesse di ogni università ed indirizzo, con preferenza verso studenti di MSc e PhD che si avviano verso la conclusione degli studi ed hanno un concreto interesse nell'opportunità di diventare imprenditori. Nel caso di candidature individuali o di team composti da 2 fino a 5 membri, l’organizzazione provvederà alla creazione o integrazione dei team, e verrà assicurato che in ogni team ci sia una presenza di componenti provenienti sia da discipline STEM che non. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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