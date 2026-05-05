A Catania, sull’Etna, sono circa 150 i piloti che si preparano a sfidare i tornanti del vulcano in una gara di rally. Tra di loro, tre si distinguono per l’esperienza e la determinazione, pronti a confrontarsi nelle prove più impegnative. Le auto che parteciperanno sono modelli potenti, progettati per affrontare le pendenze e le strade accidentate dell’area vulcanica. La competizione si svolge in un percorso tra i più impegnativi del territorio.

? Cosa scoprirai Chi sono i tre piloti pronti a dominare la Supersalita?. Quali modelli di auto affronteranno i tornanti più insidiosi del vulcano?. Come influenzerà il tracciato etneo le prestazioni delle vetture moderne?. Perché la vittoria di Luigi Fazzino è fondamentale per il campionato?.? In Breve Evento valida per il campionato italiano velocità montagna sud e siciliano.. Francesco Conticelli, Samuele Cassibba e Luigi Fazzino sfidano i tornanti etnei.. Luigi Fazzino arriva dalla vittoria alla Salita del Costo del 12 aprile.. Vetture Nova Proto e Osella con aggiornamenti tecnici per la stagione 2026.. Centocinquanta piloti hanno confermato la partecipazione alla 49esima Catania Etna, in programma dall’8 al 10 maggio sulle pendici del vulcano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania Etna: 150 piloti pronti alla sfida sui tornanti del vulcano

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