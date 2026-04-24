Igp per i prodotti artigianali il vetro di Murano protagonista a Bruxelles

Lo scorso 22 aprile, una delegazione italiana, rappresentante l’artigianato, ha partecipato a Bruxelles per discutere della richiesta di ottenere l’Indicazione Geografica Protetta (Igp) per i prodotti artigianali, con particolare attenzione al vetro di Murano. La riunione si è svolta presso il parlamento europeo e ha visto coinvolti rappresentanti di Confartigianato Venezia, che si sono impegnati a difendere la provenienza e le caratteristiche distintive di questa tradizione.

Il vetro artistico di Murano e il suo percorso per l'ottenimento dell'Indicazione Geografica per i Prodotti, l'Igp, sono stati al centro della delegazione italiana a difesa dell'artigianato invitata lo scorso 22 aprile al parlamento di Bruxelles, comunica òa Confartigianato Venezia. Clicca qui.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Indicazione geografica per i prodotti artigianali, opportunità per le Pmi: incontro a BruxellesSi terrà Mercoledì 22 aprile a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, l’evento “Indicazione Geografica per i Prodotti Artigianali: una grande... Dal panettone ai lievitati, apre in città un nuovo 'laboratorio' di prodotti artigianaliA Ferrara c’è un nuovo spazio dedicato ai grandi lievitati artigianali, al pane a lievito madre e alla ricerca sul gluten free. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: IGP per prodotti artigianali e industriali: nuove tutele per il Made in Italy; IGP Artigianali e Industriali (Non-Agri): nuovo sistema di tutela per il settore industriale e artigianale; Etichettatura dei prodotti a indicazione geografica: quali sono le novità?; Made in Italy, Bonaccini (PD): Oltre 250 prodotti artigianali Igp, vale fino all’8% del Pil. Dal 7 maggio il nuovo sistema di tutela Igp prodotti artigianali-industrialiÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che adegua l'ordinamento italiano al Regolamento Ue, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianal ... ansa.it In vigore dal 7 maggio il Decreto IGP artigianali 2026: cosa cambiaDLgs 51/2026 fissa procedure e sanzioni per IGP di vetro, ceramica, tessuti e prodotti artigianali e industriali: entrata in vigore 7 maggio. pmi.it Dalle sagre di Tavagnacco e Fossalon fino all’asparago di Badoere IGP e Cimadolmo, tra aprile e maggio il Nord Est celebra uno dei prodotti simbolo della primavera: tutti gli appuntamenti da non perdere - facebook.com facebook Il provvedimento, dedicato alle #IGP per i prodotti artigianali e industriali, entrerà in vigore il 7 maggio prossimo, rendendo pienamente operativo nel nostro Paese il nuovo sistema europeo di tutela delle IGP UE non-agri. x.com