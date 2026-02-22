Il decreto entra in vigore parte la carta d’identità a vita per gli over 70 Ecco le tappe

Il governo ha approvato il decreto che introduce la carta d’identità elettronica a vita per gli over 70, con l’obiettivo di semplificare le procedure. La misura, inserita nel decreto legge Pnrr, si applica ai cittadini che hanno già ottenuto la carta e permette loro di non rifarla più. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale è il primo passo, ma resta da definire la data di avvio effettivo. La novità coinvolge circa 8 milioni di persone in tutta Italia.

© Ilsole24ore.com - Il decreto entra in vigore, parte la carta d’identità a vita per gli over 70. Ecco le tappe

La carta d’identità elettronica “a vita” per gli ultrasettantenni entra in vigore. La misura, inserita dal governo nel decreto legge Pnrr, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale, anche se dovrà ancora passare in Parlamento per la conversione in legge. La novità riservata alla popolazione anziana è inserita al capitolo 6, tra le «misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori». Dove viene spiegato in dettaglio cosa cambierà e, soprattutto, da quando. Partiamo dalla data. Il secondo comma, quello appunto dedicato alla novità per gli over70, spiega che riguarderà ogni carta «rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com Decreto Pnrr, arrivano la tessera elettorale digitale e la carta di identità valida a vita per gli over 70Il Decreto PNRR introduce importanti novità per gli over 70, con l’emissione della tessera elettorale digitale e della carta di identità valida a vita. Carta d’identità, per gli over 70 validità estesa a 50 anni: le novità e cosa cambia con il decreto PnrrIl decreto PNRR ha previsto l’estensione della validità della carta d’identità a 50 anni per gli over 70, con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri burocratici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In Parlamento; Milleproroghe: il calendario dei lavori e gli emendamenti all'esame della Camera; Decreto bollette: oltre 5 miliardi di benefici per famiglie e imprese; Decreto PNRR 2026: le novità per il settore delle costruzioni. Il decreto entra in vigore, parte la carta d’identità a vita per gli over 70. Ecco le tappeLa carta d’identità elettronica a vita per gli ultrasettantenni entra in vigore. La misura, inserita dal governo nel decreto legge Pnrr, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale, anche se ... msn.com Il decreto flussi funziona sempre peggioAvete presente che il governo si vanta spesso di fare entrare ogni anno decine di migliaia di lavoratori stranieri? Non è così ... ilpost.it Arriva l’Isee anti-frode per assegno unico, bonus e università: cosa cambia e da quando Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto Pnrr entra in vigore la novità sull’indicatore economico - facebook.com facebook