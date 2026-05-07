Niclas Süle ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico. Il difensore, attualmente al Borussia Dortmund e in passato vicino al club rossonero, ha comunicato la sua decisione attraverso i canali ufficiali. La sua carriera comprende diverse esperienze in Bundesliga e con la nazionale tedesca. Süle ha deciso di concludere la sua attività sportiva senza ulteriori specifiche sui motivi della scelta.

Niclas Süle ha deciso di dire basta. A 'soli' 31 anni, il difensore tedesco del Borussia Dortmund ha deciso di porre fine alla sua carriera calcistica al termine dell'attuale stagione. La scelta, sofferta, è maturata dopo l'ennesimo grave infortunio che ha colpito il classe '95, arrivato dopo un periodo lungo di acciacchi fisici. Ai microfoni del podcast Spielmacher, il difensore dichiarò: «Ho pianto per dieci minuti sotto la doccia». Proprio con questa frase, Sule ha voluto ricordare il momento in cui il fisioterapista gli fece intuire della rottura del legamento crociato per la terza volta in carriera. Il difensore continuò la chiacchierata dicendo: «Quando il giorno dopo ho scoperto che non si trattava di una lesione, era chiaro al mille per cento che era finita».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dal possibile approdo al Milan, al ritiro: Süle saluta il mondo del calcio

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