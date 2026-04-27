Sabato 2 maggio si svolgerà a Castel del Giudice l'incontro dell’Hub delle Radici, un evento dedicato ai molisani residenti in Argentina. L’obiettivo principale è coinvolgere la comunità all’estero nel progetto di ripopolamento dei borghi della regione. L’iniziativa mira a favorire un dialogo tra chi vive fuori e le realtà locali, con l’intento di promuovere iniziative di rilancio territoriale.

? Cosa sapere L'Hub delle Radici si riunisce a Castel del Giudice sabato 2 maggio.. Il forum mira a coinvolgere i molisani in Argentina per il ripopolamento territoriale.. Sabato 2 maggio, dalle ore 10:00, la sala meeting dell’albergo diffuso Borgotufi a Castel del Giudice ospiterà l’evento multidisciplinare denominato Hub delle Radici, un forum progettato per trasformare il legame con i molisani nel mondo in una forza motrice per la rigenerazione del territorio. L’incontro non punta a nutrire la semplice nostalgia dei luoghi d’origine, ma ambisce a creare una connessione operativa tra chi ha scelto di restare e chi, pur vivendo lontano dai confini nazionali, mantiene un legame profondo con le proprie origini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molisani nel mondo: nasce l’Hub per far rinascere i borghi

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Per festeggiare il 25 aprile, l’ANPI Molise ha organizzato, a Campobasso, una passeggiata in 10 tappe per ricordare i partigiani molisani. Tutti i dettagli nel tg delle 14:00. - facebook.com facebook