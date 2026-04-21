Porto San Giorgio | nasce DesTeenazione il nuovo hub da 3 milioni

A Porto San Giorgio è stato inaugurato un nuovo centro dedicato ai giovani, chiamato DesTeenazione. La struttura si trova in via Marsala e ha un budget di circa 3 milioni di euro. Il centro è rivolto a ragazzi tra gli 11 e i 21 anni e offre spazi pensati per l’aggregazione e il supporto. L'apertura è stata ufficializzata nelle ultime settimane con un evento pubblico.

A Porto San Giorgio, presso la struttura di via Marsala, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo centro dedicato ai giovani denominato DesTeenazione, un’iniziativa che mira a offrire spazi di aggregazione e supporto per la fascia d’età compresa tra gli 11 e i 21 anni. L’evento ha la partecipazione del viceministro Bellucci e di diverse autorità locali, segnando l’avvio di un progetto che coinvolge tutti i 31 comuni dell’ambito territoriale. Il cuore pulsante di questa operazione risiede in un investimento complessivo che supera i 3 milioni di euro. Di questa somma, circa 350mila euro sono stati impiegati per sistemare la struttura e fornire gli arredi necessari, mentre la quota rimanente sarà destinata, nel corso dei prossimi tre anni, all’erogazione di servizi educativi e alla gestione delle attività sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto San Giorgio: nasce DesTeenazione, il nuovo hub da 3 milioni Notizie correlate Arezzo, nasce “desTEENazione”: nuovo hub per adolescenti in via FiorentinaAd Arezzo apre “desTEENazione”, un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai giovani tra 11 e 21 anni, situato nei locali comunali di via Fiorentina. Porto San Giorgio: nasce DesTeenazioni, il nuovo rifugio per 800 giovaniUn nuovo polo multifunzionale per l’adolescenza sta per sorgere a Porto San Giorgio, con l’obiettivo di intercettare e supportare circa 800 ragazzi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa del Patrono a Porto San Giorgio: fiera, concerti ed eventi dal 19 al 26 aprile; San Giorgio, la città si tuffa nella festa: il via con la fiera, chiude Fausto Leali; Porto San Giorgio, la settimana del patrono parte alla grande: la fiera fa il pieno tra bancarelle e caffè al tiramisù; Al via la 19° Adriatic Cup tra Pesaro, San Benedetto del Tronto e Porto San Giorgio. Porto San Giorgio, nasce la consulta del commercio. «I rappresentanti per ogni zona»PORTO SAN GIORGIO Si sta per varare la variazione di bilancio che contiene anche le risorse per il Natale. «In questi anni abbiamo lavorato molto» afferma il sindaco Vesprini. Natale ma non solo, ... corriereadriatico.it Porto San Giorgio, lo chalet Venti Venti diventa un palcoscenico. Ecco il cartellonePORTO SAN GIORGIO La Stand-Up Comedy conquista la costa e l’entroterra: doppia rassegna estiva a Porto San Giorgio e Casette d’Ete! Da un’idea di Ezio Testa, che ha conquistato il pubblico durante ... corriereadriatico.it Porto San Giorgio, mi hai fatto vivere qualcosa di davvero speciale Un cielo stellato, Piazza Matteotti piena di persone… e il mio Violino Grazie a tutti voi per l’ascolto, per il calore, per l’energia E grazie a questa splendida città per farmi sentire ogni volta - facebook.com facebook