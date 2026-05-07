Dal Napoli alla Roma | s’intensificano i contatti! Fissata la cifra per l’affare

Le trattative tra il Napoli e la Roma si sono intensificate nelle ultime settimane, con alcuni incontri che hanno portato a un accordo di massima. È stata stabilita una cifra per il trasferimento, anche se i dettagli finali devono ancora essere definiti. Nel frattempo, il Napoli sta aspettando di ottenere la qualificazione alla Champions League, un risultato determinante per pianificare le mosse future della squadra.

Le prossime saranno settimane molto importanti per delineare il futuro del Napoli. Il club azzurro attende di certificare la qualificazione alla prossima Champions League, per poi iniziare a programmare la prossima stagione. Al momento, però, sono diverse le incognite: dalla permanenza di Antonio Conte, che presto si incontrerà con Aurelio De Laurentiis, a quella di Giovanni Manna, finito nel mirino della Roma di Gian Piero Gasperini. La Roma ha scelto Manna: primi contatti con il DS del Napoli. La Roma ha deciso di accelerare le trattative per il nuovo direttore sportivo. Frederic Massara lascerà il club giallorosso al termine di questa stagione e il nome individuato per sostituirlo è proprio quello di Giovanni Manna.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dal Napoli alla Roma: s’intensificano i contatti! Fissata la cifra per l’affare Napoli LATE EQUALIZER vs Roma in back and forth contest Notizie correlate Mercato Inter, Pedullà conferma i contatti per Muharemovic: la cifra richiesta dal Sassuolo non fa paura. Ecco il motivodi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Pedullà conferma i contatti per Muharemovic e svela nuovi dettagli sulla cifra richiesta dal Sassuolo: le... Affare Juve-Roma, sì di Spalletti: via ai contattiSi scalda una sorprendente pista di mercato che coinvolge direttamente Juventus e Roma: ecco le ultimissime. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Volata Champions: dal Napoli al Milan, dalla Juve alla Roma, al Como ecco le favorite; Il film dello scudetto dell'Inter; Treni, lavori sulla Roma-Napoli: come cambia la circolazione da maggio a luglio; Alisson Santos verrà riscattato dal Napoli: operazione totale da 20 milioni. La Roma offre il doppio a Manna, può liberarsi dal Napoli: c'è una clausola rescissoriaGiovanni Manna nel mirino della Roma per sostituire Massara nel ruolo di direttore sportivo per le prossime stagioni. La notizia che arrivano dall Capitale confermano l'interesse dei giallorossi per i ... msn.com Olimpiadi 2036, sognare si può: «Ponte tra Napoli e Roma»Napoli sogna in grande. E dopo la Coppa America cosa c'è di più grande da sognare? Un sogno a cinque cerchi: le Olimpiadi. Hanno parlato di questo il presidente del Coni, ... ilmattino.it DAL NAPOLI ALLA ROMA: LO VUOLE GASPERINI FISSATA LA CIFRA PER CHIUDERE: I DETTAGLI QUI - facebook.com facebook