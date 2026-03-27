Affare Juve-Roma sì di Spalletti | via ai contatti

Una nuova fase si apre nel mercato di calcio tra Juventus e Roma, con l'interesse di un allenatore che ha dato il suo assenso a contatti ufficiali. La trattativa, ancora in evoluzione, riguarda possibili sviluppi nei rapporti tra le due società e il coach. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, ma le voci si fanno più insistenti nelle ultime ore.

Si scalda una sorprendente pista di mercato che coinvolge direttamente Juventus e Roma: ecco le ultimissime. Sono al momento appaiate al quinto posto in classifica a quota 54 punti e coinvolte entrambe nella volata Champions League, ma le strade di Juventus e Roma potrebbero incrociarsi anche in vista del calciomercato estivo. Pellegrini (Ansa) – Calciomercato.it Proprio così, visto che Lorenzo Pellegrini è finito nel mirino dei bianconeri in vista della prossima stagione e Luciano Spalletti ha già dato il suo ok all’arrivo del centrocampista classe ’96 alla Continassa. L’ex Sassuolo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e – secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘Sportmediaset’ – a Torino sarebbero al lavoro per mettere a segno un super colpo a parametro zero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Affare Juve-Roma, sì di Spalletti: via ai contatti Articoli correlati Contatti con Lewandowski, la Juve ci prova. E Spalletti si avvicina al rinnovoTorino, 12 marzo 2026 – Un altro sogno di una notte di mezza estate dopo Bernardo Silva. Icardi Juve, ecco perchè a gennaio l’affare non si è concretizzato: dalla volontà dell’argentino al veto di Spalletti, i retroscenadi Redazione JuventusNews24Icardi Juve, la ricostruzione del mancato arrivo e il netto veto di Spalletti preoccupato dalla gestione di una... Juventus-Roma, l'intervista di Spalletti a Sky Sport Altri aggiornamenti su Affare Juve Roma sì di Spalletti via ai... Temi più discussi: Rudiger allontana la Juventus: apertura al rinnovo col Real Madrid. I dettagli; Serie A, lotta quarto posto. Roma, Como o Juve: chi andrà in Champions?; Vlahovic e Spalletti, la Juve al lavoro per il futuro: gli appuntamenti in agenda; La Juve punta un big della Roma per il centrocampo: piace tanto a Luciano Spalletti. Affare Roma-Juve, si avvicina la firma: tutti i dettagliLe strade di Roma e Juventus tornano a incrociarsi sul mercato: ecco cosa sa accadendo in vista della prossima estate ... calciomercato.it Juve, acquisto da 23 milioni: affare chiuso e UFFICIALEJuve operazione chiusa. Acquisto ufficiale del club bianconero: accettata l'offerta da 23 milioni di euro. I dettagli ... calciomercato.it Affare Roma-Juventus, si avvicina la firma: tutti i dettagli Scopri al primo commento cosa sta succedendo - facebook.com facebook