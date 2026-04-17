Museo e Parco dell’antica Medma ok dal Consiglio metropolitano alla convenzione per la gestione

Durante l’ultima riunione del Consiglio metropolitano è stato approvato lo schema di convenzione che definisce i termini per la gestione e la valorizzazione del Museo e del Parco archeologico dell’antica Medma, sito storico situato nel Comune di Rosarno. La decisione riguarda l’accordo tra le istituzioni coinvolte per l’amministrazione e la tutela del complesso archeologico. La convenzione entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Nel corso dell’ultimo Consiglio metropolitano è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione e la valorizzazione del Museo e del Parco Archeologico dell’antica Medma, importante sito storico situato nel territorio del Comune di Rosarno.L’accordo, frutto di un percorso condiviso tra la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

"La gestione degli impianti di Piano Battaglia sia data ai privati", dal Consiglio metropolitano ok all'unanimitàNel Documento unico di programmazione (Dup) approvato ieri in Consiglio metropolitano c'è anche un emendamento per il futuro affidamento in...

Dal Consiglio metropolitano disco verde al rendiconto di gestione finanziario 2025Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell’ultima riunione ha approvato una serie di provvedimenti tra cui: lo schema di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: PARCO ARCHEOLOGICO DI CATANIA E DELLA VALLE DELL’ACI: QUASI 4MILA VISITATORI NEL WEEKEND DI PASQUA 2026 – Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'ACI; A spasso nell’antica Luni; Pasqua da record nei musei italiani: 750mila visitatori, boom del Colosseo e crescita del 9%. La top ten; Federica Colaiacomo: Il Parco di Ercolano merita una direttrice full time. Ho abbandonato tutti gli altri incarichi.

Il Consiglio metropolitano di Reggio approva la convenzione per la gestione e la valorizzazione del Museo e del Parco dell’antica MedmaAccordo con la Direzione dei musei Calabria del Ministero della Cultura ed il Comune di Rosarno per garantire una gestione unitaria e coordinata dell’importante complesso archeologico ... reggio.gazzettadelsud.it

Praterie a rischio: al Museo naturalistico di Pennabilli un incontro per capire e proteggere la biodiversitàVenerdì 17 aprile 2026, alle ore 21:00, il MUSSS Museo naturalistico di Pennabilli ospiterà una serata dedicata agli habitat a prateria, uno dei sistemi più rappresentativi e oggi più esposti al risch ... altarimini.it

Reggio Calabria, convenzione tra Città Metropolitana e Fondazione "Piccolo Museo San Paolo" facebook

Chiude il museo del Gulag, tornano i busti di Stalin. La Russia putiniana riscrive la sua Storia x.com