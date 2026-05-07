Dal martello sparito alla casa della nonna raggiunta dopo l’omicidio di Chiara Poggi | le ultime accuse a Sempio

Secondo le indagini della Procura di Pavia, Andrea Sempio si sarebbe recato a casa di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio a Garlasco, con l’intenzione di un approccio sessuale. La stessa Procura ha anche riferito che il martello, ritenuto l’arma del delitto, non è stato trovato. Le accuse nei confronti di Sempio sono state formulate in relazione a questo episodio e ai suoi spostamenti successivi, inclusa la visita alla casa della nonna.