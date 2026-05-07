Dal martello sparito alla casa della nonna raggiunta dopo l’omicidio di Chiara Poggi | le ultime accuse a Sempio
Secondo le indagini della Procura di Pavia, Andrea Sempio si sarebbe recato a casa di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio a Garlasco, con l’intenzione di un approccio sessuale. La stessa Procura ha anche riferito che il martello, ritenuto l’arma del delitto, non è stato trovato. Le accuse nei confronti di Sempio sono state formulate in relazione a questo episodio e ai suoi spostamenti successivi, inclusa la visita alla casa della nonna.
Andrea Sempio, secondo la Procura di Pavia, il giorno del delitto di Garlasco sarebbe andato da Chiara Poggi con l’intenzione di un approccio sessuale. Le cose precipitano subito e la inizia a colpire: tutti gli ultimi elementi svelati dai pm.🔗 Leggi su Fanpage.it
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