Dal ’garum’ degli antichi Romani alla cucina dei like e dei social

Sabato alle 11, presso la biblioteca Panizzi, si terrà un evento che ripercorre due millenni di ricettari italiani, partendo dal ‘garum’ degli antichi Romani fino alla cucina contemporanea dei social e dei like. L’appuntamento prevede un intervento di Anna Marmiroli, organizzato in collaborazione con l’Accademia italiana della cucina. Sarà un’occasione per approfondire l’evoluzione delle ricette e delle tradizioni culinarie nel corso dei secoli.

Sabato alle 11 alla biblioteca Panizzi si terrà l’originale viaggio "Dal garum al like: duemila anni di ricettari italiani " con Anna Marmiroli, in collaborazione con Accademia italiana della cucina. L’incontro propone un affascinante percorso attraverso la storia dei ricettari, dall’antichità romana fino all’era dei social network, per comprendere come si siano evoluti nel tempo i modi di raccontare, trasmettere e immaginare la cucina italiana. Dai primi testi legati alla tradizione del ‘garum’, il condimento di interiora di pesce utilizzato dagli antichi Romani, fino alle forme contemporanee di condivisione digitale, il racconto gastronomico si rivela uno specchio dei cambiamenti culturali e sociali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal ’garum’ degli antichi Romani alla cucina dei like e dei social Notizie correlate Tutti fuori dal Centro, ecco chi dice "no" alla cacciata dei romaniIl «piano diabolico» della Giunta municipale guidata dal minisindaco Lorenza Bonaccorsi, inoltrato e già avallato in parte dall'assessore capitolino... Leggi anche: Dal Poke al Burrito, la mappa dei nuovi gusti dei romani Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dal ’garum’ degli antichi Romani alla cucina dei like e dei social; Dal garum al like, duemila anni di ricettari Viaggio gastro-storico con Anna Marmiroli e Aic. Dal ’garum’ degli antichi Romani alla cucina dei like e dei socialCibo, scrittura, comunicazione: il racconto gastronomico si rivela come uno specchio dei cambiamenti culturali ... ilrestodelcarlino.it Antichi Romani, cosa rivelano le cremazioni: studio italiano svela rituali e segreti biologici nascosti nelle ossaL’analisi delle cremazioni nella necropoli romano-imperiale di La Cona (Teramo) offre una finestra unica sulle pratiche funerarie e sui processi di crescita, invecchiamento e ... ilmessaggero.it Storia classe primaria: oggi parliamo dei Romani! Materiale semplice e illustrato per i bambini - facebook.com facebook