A Roma, i nuovi locali di street food portano sapori diversi nel cuore della città e nelle zone più periferiche. Dal poke all'Esquilino al trapizzino e ai supplì nel centro storico, i ristoranti offrono un mix di piatti tradizionali e innovativi. La mappa dei gusti si amplia con proposte che spaziano dai classici alla moda, coinvolgendo diverse aree della capitale.

AGI - Il " trapizzino " e il Poke all'Esquilino. Supplì e margherita in centro storico e nell'estrema periferia. Lo smash burger al Nomentano. È la mappa dei vecchi e nuovi gusti alimentari dei romani, o almeno di quelli che non amano cucinare a casa, disegnata da Deliveroo. La pizza mantiene saldamente il primo posto, con la Margherita che risulta l'ordine più frequente in varie zone della città. Tuttavia, nonostante le preferenze complessive siano per i grandi classici, sono le cucine internazionali a segnare il passo in termini di crescita. Tra le novità più interessanti, la cucina messicana, che ha registrato nell'ultimo anno una crescita esplosiva. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dal Poke al Burrito, la mappa dei nuovi gusti dei romani

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C’è chi le vuole super colorate, chi minimal. Chi parte dal riso e chi dalle proteine. Chi aggiunge tutto… e chi ci pensa tre volte La poke è così: la componi come vuoi tu Base, ingredienti, topping, salse: ogni bowl è diversa, perché diversa è la voglia di og - facebook.com facebook