Tutti fuori dal Centro ecco chi dice no alla cacciata dei romani

Luca Marchetti ha deciso di scendere in piazza contro le restrizioni imposte dal Comune, denunciando che queste misure hanno l’obiettivo di allontanare i cittadini dal centro storico. Marchetti ha organizzato una manifestazione con oltre 200 partecipanti, che ha attraversato le vie principali della zona, portando cartelli e slogan contro le decisioni della giunta. La protesta nasce dalla paura che le nuove regole limitino l’accesso ai residenti e ai negozianti, creando ulteriori difficoltà economiche.

Il «piano diabolico» della Giunta municipale guidata dal minisindaco Lorenza Bonaccorsi, inoltrato e già avallato in parte dall'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, con la sovrintendenza del sindaco Roberto Gualtieri, è una sequela di richieste "folli" per tenere lontani i romani dal loro Centro, senza alcuna proposta alternativa. E allora ci pensiamo noi a farla, quella proposta, ripartendo dal punto esatto dove ci siamo lasciati ieri, quando abbiamo ricordato al presidente Bonaccorsi e all'assessore Patané che nel cuore di Roma si concentrano monumenti storici, teatri, musei, ancora qualche sala cinematografica, ristoranti, botteghe e boutique che sono di tutti i romani e non solo degli ormai pochi residenti e dei tanti turisti.