Dal fasto nobiliare all' ospitalità di lusso | la storia del Palazzo Ludovisi

Nel centro della città, vicino a una delle strade più note, si trova l’Hotel Splendide Royal, un edificio che combina elementi dello stile barocco con servizi di alta gamma. La struttura ha una storia che si collega a un passato nobiliare e oggi si presenta come un esempio di ospitalità di lusso. La sua posizione e il suo stile richiamano un passato di fasto e prestigio, adattato però alle esigenze del tempo presente.

Nel cuore nobile della Capitale, a pochi passi dalla mondanità senza tempo di Via Veneto, l’Hotel Splendide Royal si erge come un custode dell’eleganza barocca e del lusso più autentico. Rinnovato nel 2022, questo antico palazzo di fine Ottocento, già dimora storica, accoglie l’ospite in un’atmosfera di rarefatta solennità, dove il bagliore dei lampadari di Murano e la preziosità delle boiseries evocano i fasti delle grandi ville patrizie romane. Non è solo una questione di estetica, ma di una filosofia dell’ospitalità che rifugge il minimalismo contemporaneo per abbracciare un’opulenza calda e sussurrata. Sorto alla fine dell'Ottocento come residenza della nobile dinastia bolognese dei Ludovisi-Boncompagni, il palazzo che oggi ospita l’Hotel Splendide Royal vanta radici che risalgono al 1681.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dal fasto nobiliare all'ospitalità di lusso: la storia del Palazzo Ludovisi Notizie correlate Como, vivere in un palazzo nobiliare: il fascino senza tempo di Palazzo OdescalchiNel centro storico di Como, tra vicoli antichi e scorci che raccontano secoli di storia, si trova una delle proprietà più affascinanti del panorama... Hotel di lusso, anche la villa del ballerino e attore trasformata in un relais attende la nuova geografia dell'ospitalitàSulla via Emilia, attraversando la Romagna, ci si imbatte in una costellazione di indirizzi che guardano con una certa trepidazione alla nuova...