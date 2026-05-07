Dal 2 dicembre sarà vietato usare l'IA per creare deepfake sessuali l'Ue | Mettiamo fine a questa violenza

A partire dal 2 dicembre, sarà vietato utilizzare l'intelligenza artificiale per realizzare deepfake sessuali non consensuali, secondo quanto stabilito dalle istituzioni europee con l’approvazione del pacchetto di modifiche all'AI Act, noto come AI Omnibus. Questa misura entrerà in vigore nel dicembre del 2026 e mira a contrastare le rappresentazioni digitali di contenuti sessuali senza consenso. La decisione è stata presa per affrontare le questioni legate alla violenza e alla privacy.

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