A 16 anni vede l'incendio e salva una famiglia | Ho capito come usare l'estintore dai video

3 mar 2026

Un ragazzo di 16 anni ha assistito a un incendio scoppiato su un terrazzo e, senza perdere tempo, è intervenuto per spegnere le fiamme. Ha raccontato di aver imparato a usare l’estintore guardando video online, e in quell’occasione ha messo in pratica le sue conoscenze. L’intervento rapido ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza la famiglia coinvolta.

Un incendio divampa su un terrazzo e un ragazzo di 16 anni senza esitazione si precipita a spegnere le fiamme. I proprietari dell'appartamento dormivano e lui li ha salvati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

