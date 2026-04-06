queste sono le scarpe da avere assolutamente questa primavera 2026

Per la primavera del 2026, le scarpe da avere assolutamente combinano elementi di sostenibilità, richiami agli stili del passato e nuove interpretazioni del design contemporaneo. Le tendenze si concentrano su materiali ecocompatibili e forme che rievocano modelli vintage, arricchite da dettagli moderni e innovativi. Questa stagione si presenta come un mix tra rispetto per l’ambiente e sperimentazione stilistica, con calzature che rispecchiano le diverse influenze della moda attuale.

Tendenze moda scarpe primavera 2026 tra sostenibilità, ritorno al passato e nuove dinamiche stilistiche contemporanee. Negli ultimi anni la moda ha progressivamente abbandonato le silhouette esagerate e le suole importanti che avevano caratterizzato lo street style, orientandosi verso soluzioni più essenziali e leggere. In questo contesto si afferma una nuova direzione estetica fatta di equilibrio, linee pulite e minimalismo, dove le sneakers dal profilo basso diventano protagoniste. Le cosiddette slimline trainers interpretano perfettamente questa evoluzione, offrendo uno stile discreto ma raffinato, capace di adattarsi con versatilità ai look contemporanei senza rinunciare a comfort e funzionalità. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Le uniche scarpe che vorrai indossare questa primavera sono le slimline trainersC’è stato un tempo in cui le suole platform vertiginose, i volumi esagerati e l’estetica “chunky” dominavano lo street style nelle scorse stagioni.

Scarpe che devi avere nel 2026

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