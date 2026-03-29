Le giacche con cappuccio da avere questa primavera

Con l’arrivo della primavera, nonostante le temperature siano ancora piuttosto fresche, molti iniziano a cercare capi ideali per aggiornare il guardaroba. Tra le scelte più pratiche ci sono le giacche con cappuccio, che combinano comodità e stile. Questi capi sono diventati un must-have per affrontare le giornate di transizione tra l’inverno e la stagione più calda.

La primavera è ormai arrivata, anche se temperature sono ancora timide il nostro guardaroba non ne vuole sapere e scalpita per essere rinnovato. I cappotti e i piumini che ci hanno accompagnato nei mesi scorsi proteggendoci dalle basse temperature possono tornare sul fondo dell’armadio e fare spazio a capispalla realizzati con materiali più leggeri. Il compromesso tra giornate ancora piovose e temperature più alte sono le giacche con cappuccio. Come sappiamo e come ci suggeriscono le tendenze, non esiste un unico modello di giacca: ci sono quelle lunghe, quelle impermeabili o quelle che strizzano l’occhio a grandi classici tornati alla ribalta come il bomber o la giacca di jeans. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Le giacche con cappuccio da avere questa primavera Articoli correlati Leggi anche: Tre accessori da avere assolutamente per questa primavera 2026 Leggi anche: Aspettando Primavera: le 3 tendenze da conoscere per le giacche della nuova stagione I MIGLIORI CAPPOTTI (e piumini) da avere nell'armadio Una selezione di notizie su Le giacche con cappuccio da avere... Temi più discussi: Addio trench: la giacca tecnica in nylon domina le tendenze della primavera 2026; Festival musicali 2026: come vestirsi e sopravvivere con stile; Adidas, Asics, Supreme, Melissa... quattro collaborazioni per la PE 2026; La felpa di Rosalía col velo da suora fa impazzire il web e diventa trend di stagione. Le migliori giacche a vento primaverili da comprare oraDubbi non ce ne sono, la giacca a vento è assolutamente perfetta per il transition style primaverile. La cerniera la rende pratica, il cappuccio le conferisce utilità nelle giornate uggiose, il ... donnamoderna.com Le giacche da snowboard da uomo su cui puntare quest'annoGiacche da snowboard uomo: ovvero come diventare icone di stile tra le cime innevate. Quando la stagione sciistica si apre e le montagne chiamano, è il momento di affrontare le piste con personalità. esquire.com La leggerezza ritrovata, ci si spoglia degli strati pesanti, delle giacche termiche e dei guanti. Correre in maglietta corta regala una sensazione di libertà immediata, come se il corpo pesasse meno a ogni falcata. #RunningMotivation #CorsaPrimaverile - facebook.com facebook