Dacia Maraini | Preservare l’Italiano curatene l’uso Lo sviluppo del linguaggio porta alla pace non alla guerra Le sue parole

Durante il congresso nazionale della Uil Scuola a Riccione, la scrittrice e intellettuale ha sottolineato l’importanza di preservare l’italiano e di curarne l’uso quotidiano. Ha affermato che lo sviluppo del linguaggio può contribuire alla pace, piuttosto che alimentare conflitti. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione sui temi della cultura e della comunicazione nel contesto educativo e sociale.

Anche Dacia Maraini tra gli interventi al congresso nazionale della Uil Scuola a Riccione. La scuola e la lingua come pilastri dell’identità culturale e democratica del Paese, sono il nucleo dell’intervento di Dacia Maraini, che ha richiamato l’attenzione sul rapporto tra istruzione, pensiero critico e tutela della lingua italiana. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Dacia Maraini: il linguaggio segreto degli animali nel nuovo saggioIl 13 gennaio 2026, la casa editrice Solferino presenterà sul mercato editoriale un nuovo saggio di Dacia Maraini intitolato Anche i cani a volte... Dacia Maraini e tutti i cani (e i dolori)della sua vita. Un’anima con le ali“Nel fondo di una persona che abbandona un cane credo ci sia una mancanza di stima per sé”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Dacia Maraini racconta l'infanzia in Giappone: la prima di «Dacia, Vita mia» di Izumi Chiaraluce alla Festa del CinemaUna filastrocca, poche rime, un pensiero piccolo che resiste nella memoria per oltre ottant’anni. Tanto basta a Dacia Maraini per mettere a fuoco il peso specifico che la sua infanzia giapponese ha ... roma.corriere.it Vita Mia di Dacia Maraini: l’infanzia delle bambine prigioniereHo sempre pensato con tenerezza a Dacia Maraini bambina – che splendida bambina deve essere stata rinchiusa nel campo di prigionia giapponese perché il suo papà e la sua mamma avevano rifiutato di ... iodonna.it